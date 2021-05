Cómo grabar la pantalla de Windows 10 sin instalar nada

Si estás buscando una forma de grabar en video lo que estás haciendo en tu computadora, probablemente no necesites instalar ningún software de terceros. Windows 10 incluye una herramienta, la barra de juegos de Xbox, destinada a los jugadores, que te permite tomar una captura de video de lo que se muestra en la pantalla.

La utilidad teóricamente solo permite grabar videojuegos, pero es muy posible desviar su uso para que grabe otro contenido con algunas excepciones.

La barra de juegos de Xbox no es capaz de grabar el Explorador de archivos o el escritorio de Windows 10. Para todas las demás aplicaciones, simplemente hazle creer que son juegos.

Cómo grabar la pantalla de Windows 10 paso a paso

La herramienta para grabar la pantalla en Windows 10 está diseñada para la captura de pantalla en el juego, pero en nuestro día a día a menudo es necesario el uso de capturas de pantalla. Sobre todo cuando queremos explicar un “paso a paso” a alguien. La herramienta integrada de Windows también es adecuada para este propósito, ya que la barra de juegos de Xbox se puede utilizar para grabar una amplia variedad de programas . Sin embargo, tendremos algunos problemas con el escritorio de Windows o el Explorador de archivos, por lo que necesitaremos un pequeño desvío para sortear las limitaciones de la grabación de pantalla con Windows 10.

Paso 1: abre la barra de juegos de Xbox

Primero abre la ventana con el contenido que deseas grabar. Luego presiona simultáneamente las teclas [Windows] + [G] en tu teclado para lanzar una captura de pantalla de video en Windows 10. También puedes encontrar esta aplicación usando la función de búsqueda en la barra de tareas. Simplemente ingresa “Xbox Game Bar” y abre la aplicación.

Si la aplicación pregunta si es un juego o si deseas abrir la barra de juegos, confirma haciendo clic en “sí”.

A continuación, se abrirá el menú de la barra de juegos de Xbox . Al hacer clic en un símbolo, se abre la ventana correspondiente.

La ventana “Audio” se abre cuando haces clic en el altavoz.

La ventana “Capturar” se abre cuando haces clic en la cámara.

La ventana “Rendimiento” se abre cuando haces clic en el monitor.

El símbolo de engranaje abre la configuración.

Paso 2: inicie un video de captura de pantalla

Para grabar tu pantalla en Windows 10, abre la ventana “Capturar” haciendo clic en el símbolo de la cámara en la barra de juegos de Xbox. Luego comienza a grabar presionando el botón de grabación.

Una vez que se inicia la captura de pantalla, las opciones en la ventana de captura cambian automáticamente. Haz clic en el cuadrado para detener la captura . Además, tienes la opción de activar o desactivar la captura de audio en cualquier momento .

Tan pronto como se inicie la grabación de pantalla en Windows, se abrirá automáticamente una nueva ventana . Esta también ofrece opciones como detener la captura o habilitar o deshabilitar la grabación de audio.

Inicia o detén una captura de pantalla en Windows presionando simultáneamente las teclas [Windows] + [Alt] + [R] en el teclado.

Si no es posible hacer clic en el botón de captura, significa que no hay ninguna ventana adecuada abierta. Como sugiere el nombre, el programa Xbox Game Bar solo te permite tomar capturas de pantalla de video en juegos o programas. La captura de video en el escritorio o los archivos en Explorer no es posible por el momento. Sin embargo, existe una técnica muy sencilla para solucionar esta limitación. Abre un juego o programa y luego abre la captura de pantalla. Mientras grabas, cambia lo que deseas mostrar.

Presione simultáneamente las teclas [Alt] + [Tab] en el teclado durante una captura de pantalla para cambiar de ventana.

Además de la captura de pantalla del monitor, Xbox Game Bar ofrece grabación de voz . Para activar esta función, haz clic en el símbolo del altavoz en la ventana “Capturar”. Una vez hecho esto, este símbolo ya no está tachado y la grabación comienza automáticamente. Grabar tu voz es útil, por ejemplo, para tutoriales, seminarios web o videos de juegos.

Paso 3: abre el video de captura de pantalla

La aplicación Xbox Game Bar proporciona una vista previa de todos los videos de captura de pantalla . Haz clic en la opción “Mostrar todas las capturas” en la ventana “Captura”.

Al hacer clic entonces se abre la galería . La aplicación ofrece varias posibilidades para visualizar o modificar las capturas: