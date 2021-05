Comparativa del mejor smartwatch de Xiaomi – Guía de compra

Entre los muchos relojes inteligentes en el mercado hoy en día, los relojes inteligentes de Xiaomi están disfrutando de un éxito particular. De hecho, la marca china está desarrollando varios dispositivos que los usuarios aprecian mucho, gracias a la relación calidad-precio que ofrece. No es necesario ser un experto para comprender que el éxito de Xiaomi no se debe solo a un buen marketing.

Sin embargo, no queremos analizar toda la marca per se, pero específicamente en esta guía hablaremos de los relojes inteligentes Xiaomi, para entender cuáles son las ventajas que ofrecen, las características, los defectos y por qué motivos puede ser una buena idea comprar uno. De esa manera, tú también podrás tomar la mejor decisión al respecto sin arrepentirte. ¡Vamos a empezar!

De forma resumida

La relación calidad-precio de los relojes inteligentes Xiaomi es francamente una de las mejores del mercado.

Cada modelo tiene sus propias características y funcionalidad. Puedes encontrar varios para satisfacer diferentes necesidades.

En el último apartado del artículo encontrarás algunos criterios de compra, como la cantidad de funciones y la autonomía del reloj inteligente, que te ayudarán a tomar la mejor decisión de compra.

Los mejores smartwatch Xiaomi del mercado: nuestra selección

Xiaomi es una marca ampliamente apreciada por los usuarios ahora en muchos países del mundo. Esto también se aplica a sus relojes inteligentes. La marca china ha producido varios modelos para perfiles con diferentes características y presupuestos. A continuación te describimos algunas de las mejores opciones del mercado para que puedas orientarte según tus necesidades.

El mejor reloj inteligente para quienes buscan funciones básicas

El smartwatch de Xiaomi con la mejor relación calidad-precio

El mejor reloj inteligente de Xiaomi con diseño deportivo

El smartwatch de Xiaomi con el diseño más elegante

El mejor reloj inteligente para quienes buscan funciones básicas

Xiaomi Amazfit Bip, el smartwatch básico de la marca Xiaomi. Por su bajo precio, es una de las opciones más populares del fabricante. Incorpora GPS con tecnología GLONASS y la batería tiene una autonomía de 30 días. La pantalla es táctil de 1.28 ″, tiene una clasificación de resistencia IP68M y es compatible con teléfonos Android a partir de la versión 4.4.

Con este dispositivo podrás monitorear tu actividad física y diaria, recibir notificaciones sobre las aplicaciones instaladas en tu móvil y mucho más. En muchas páginas de revisión de productos lo llaman ‘uno de los mejores relojes inteligentes de todos los tiempos’.

El smartwatch de Xiaomi con la mejor relación calidad-precio

Amazfit Pace, una opción fantástica si quieres monitorizar todas tus actividades y, a su vez, disponer de un reloj totalmente funcional y cotidiano. Su hermoso marco es de cerámica. Tiene todas las funciones básicas de un reloj inteligente, con pantalla táctil a color y conexión vía Bluetooth y Wi-Fi. La batería puede durar hasta 5 días, aunque varía en función de su uso.

La relación calidad-precio lo convierte en uno de los relojes inteligentes más apreciados, especialmente por las diferentes opciones que ofrece.

El mejor smartwatch deportivo de Xiaomi con diseño deportivo

Xiaomi Amazfit Verge, con este modelo entramos en la gama media-alta de Xiaomi. Ya visualmente nos daremos cuenta de que es un reloj inteligente con un diseño deportivo pero que podremos llevar en cualquier situación. Su marco y correa están disponibles en diferentes colores y su tecnología está enfocada a obtener datos diversos con la mayor precisión posible. La pantalla AMOLED de 1.3 ″ es suficiente para poder consultar toda la información. Incluye 11 monitores para 11 actividades deportivas.

Las críticas lo califican positivamente, es confiable en las lecturas, es bueno a la vista y tiene un diseño agradable que recuerda a un reloj clásico.

El reloj inteligente Xiaomi con el diseño más elegante

Xiaomi Huami Amazfit Stratos, a la espera de los nuevos modelos actualmente podemos considerar que este es el mejor de la gama entre los relojes inteligentes Xiaomi. La pantalla está hecha de cerámica, la esfera está hecha de acero inoxidable y la correa está hecha de silicona perfectamente ajustable. Es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. Incorpora conectividad GPS, Bluetooth y Wi-Fi, 11 tipos de modos deportivos, monitorización del sueño y 4GB de memoria interna.

Las opiniones fiables que hemos encontrado lo definen como hermoso, con un precio competitivo, buena duración de la batería (hasta 10 días), simple y funcional. El único defecto es el brillo en condiciones de luz particulares.

Guía de compras: todo lo que necesita saber sobre los relojes inteligentes Xiaomi

Ahora que has visto algunos de los mejores relojes inteligentes de Xiaomi, vamos a profundizar un poco más en la marca reina en la calidad-precio, para que puedas aprender sobre aspectos importantes del propio fabricante. También te ofreceremos más detalles sobre los modelos enumerados. Queremos que lo sepas todo al respecto, para que puedas decidir con seguridad cuál es tu modelo favorito.

¿Desde cuándo existe la marca Xiaomi?

Xiaomi es una empresa china fundada en 2009. Sus funciones están orientadas al diseño, desarrollo y venta de diversos dispositivos electrónicos. Estos incluyen teléfonos inteligentes (que son los principales productos), pero, entre otros, también televisores, scooters, ordenadores portátiles y, por supuesto, relojes inteligentes.

El rápido crecimiento del fabricante se debe principalmente a su excelente relación calidad-precio en el estilo de ventas. Los mismos emprendedores de la marca aseguran que, sin sacrificar la calidad, ofrecen sus dispositivos casi al costo de los materiales. Esto les obliga a vender un gran volumen de productos para rentabilizar la marca.

¿Qué sistema operativo usan los relojes inteligentes Xiaomi?

El sistema operativo utilizado para los relojes inteligentes Xiaomi se llama Amazfit OS. Que no cunda el pánico, esto está basado en Android, por lo que en general aprender a usarlo es muy sencillo. Uno de sus puntos fuertes reside en su compatibilidad con teléfonos Android, pero también con el sistema iOS de Apple. Por lo que realmente no tienes porque preocuparte.

¿Cuáles son las principales especificaciones de los relojes inteligentes Xiaomi?

Los relojes inteligentes, cuando son de calidad, pueden ser realmente útiles. Nos permiten monitorear diferentes actividades, pero también los compromisos de nuestra vida diaria. En la siguiente tabla, encontrarás todas las especificaciones de los relojes inteligentes Xiaomi, para que puedas escoger el que mejor se adapte a lo que estás buscando.

Amazfit Bip Amazfit Pace Amazfit Verge Amazfit Stratos Material principal Policarbonato. Policarbonato y cerámica. Policarbonato. Cerámica, acero inoxidable, policarbonato y vidrio. Pantalla 1,28 “ 1,34 “ 1,30 “ 1,34 “ Resolución 176 x 176 320 x 300 360 x 360 320 x 300 Procesador Doble núcleo a 1,2 GHz. Doble núcleo a 1,2 GHz. Doble núcleo a 1,2 GHz. Doble núcleo a 1,2 GHz. RAM 128 MB. 512 MB. 512 MB. 512 MB. Memoria interna No. 4 GB. 4 GB. 4 GB. Bluetooth / Wifi Sí No. Sí Sí. Sí Sí. Sí Sí. GPS Sí. Sí. Sí. Sí. Batería 190 mAh. 200 mAh. 390 mAh. 290 mAh. Duración máxima 30 dias. 5 dias. 5 dias. 5 dias. Grado de protección IP68 IP67 IP68 IP68

¿Qué sensores incluyen los relojes inteligentes Xiaomi?

Los sensores son una parte muy importante de un smartwatch. Gracias a ellos, puedes obtener información muy útil sobre tu rendimiento y otras variables. La inclusión de estos determinará la cantidad de funciones y utilidades del dispositivo. No todos los modelos de la marca incluyen lo mismo, aunque muchos son comunes.

Veamos los sensores incluidos en los modelos mencionados anteriormente:

Amazfit Bip: sensor de frecuencia cardíaca PPG, aceleración triaxial, geomagnética y presión de aire.

Amazfit Pace: sensor de frecuencia cardíaca PPG, aceleración, giroscópico, geomagnético, luz ambiental, presión de aire y micrófono.

Amazfit Verge: sensor de frecuencia cardíaca PPG, óptico, aceleración, giroscópico, geomagnético, presión de aire y luz ambiental.

Amazfit Stratos: sensor de frecuencia cardíaca PPG, aceleración triaxial, giroscópica, geomagnética, presión de aire y luz ambiental.

¿Cuáles son las actividades físicas que puede monitorear con los relojes inteligentes Xiaomi?

Uno de los puntos fuertes de los relojes inteligentes es su capacidad para obtener información útil de diferentes actividades deportivas. En este sentido, la marca Xiaomi es bastante completa, ya que puede dar datos específicos sobre diferentes modos, siempre en función del modelo elegido.

A continuación describimos en detalle las actividades físicas que se pueden monitorizar con los cuatro modelos de los que hablamos:

Amazfit Bip: correr al aire libre, correr en interiores, andar en bicicleta y caminar.

Amazfit Pace: correr, correr a campo traviesa, caminar, ciclismo indoor y outdoor, fútbol, ​​tenis, elíptica, montañismo y esquí.

Amazfit Verge: correr, cinta de correr, senderismo, caminar, elíptica, montañismo, tenis, esquí, ciclismo al aire libre y bajo techo, fútbol y salto de cuerda.

Amazfit Stratos: correr, correr en interiores, correr a campo traviesa, caminar, ciclismo en interiores y exteriores, piscina y natación en aguas abiertas, fútbol, ​​elíptica, montañismo, triatlón, tenis, saltos de cuerda, esquí y multideporte.

¿Qué otras características incluyen los relojes inteligentes Xiaomi?

Además de medir diferentes parámetros de muchas disciplinas deportivas y obviamente además de mantener la hora exacta, los relojes inteligentes de Xiaomi pueden incluir otras funciones sumamente interesantes. Como hemos visto, incluso con el más sencillo puedes, por ejemplo, recibir diferentes notificaciones, monitorizar tu frecuencia cardíaca y consultar la previsión meteorológica, entre otras posibilidades.

Los modelos más avanzados de Xiaomi ofrecen, además de los servicios básicos de los smartwatches, la capacidad de monitorear el sueño, contestar llamadas sin tomar el teléfono inteligente, tener un localizador GPS, puedes escuchar música conectando auriculares bluetooth o recolectar información a través de múltiples sensores.

¿Qué resistencia al agua y al polvo tienen los relojes inteligentes Xiaomi?

El grado de protección de la mayoría de modelos de la marca china es IP68. Esto significa que pueden estar expuestos al polvo y al agua, pero bajo ciertas condiciones. No se recomienda sumergirlos por más tiempo del recomendado por el fabricante para cada modelo, mucho menos exponerlos a una profundidad considerable. Con un uso normal, incluso en la ducha, no tienes nada que temer.

En el caso de los relojes inteligentes que recogen datos de un deporte como la natación, puedes realizar la tarea sin ningún problema. En el caso del Xiaomi Amazfit Stratos, estamos hablando de un smartwatch capaz de sumergirse hasta 50 metros. Sin embargo, no se recomienda hacer esto a menos que realices la actividad recomendada y no excedas un cierto período de tiempo de buceo.

¿Cuáles son las aplicaciones que conectan los smartatch Xiaomi a tu smartphone?

Los smartwatch Xiaomi tienen sus propias aplicaciones donde se puede consultar la mayor parte de la información, incluso a través de un historial. Dependiendo del modelo que elijas, tienes Mi Fit o Amazfit Watch disponible. Ambas aplicaciones son muy intuitivas y permiten diferentes tipos de configuraciones. Son herramientas esenciales para aprovechar al máximo tus dispositivos.

¿Cuáles son las principales ventajas de tener un smartwatch de Xiaomi?

Vamos a ser sinceros: como ocurre con todos los productos, los smartwatch de Xiaomi también tienen ventajas, pero también desventajas que debes tener en cuenta antes de comprar uno. Aunque son productos excelentes, también considera los defectos que te describimos en la tabla a continuación.

Ventajas

Tienen un bonito diseño

Te ofrecen muchas funciones para el día a día

Te ayudan a realizar un seguimiento de tu actividad deportiva.

Algunos te ayudan a controlar tu patrón de sueño.

Son sencillos de usar

Tienen un sistema operativo ligero

Algunos leen muy bien incluso al sol

Algunos integran GPS

Desventajas

En algunos modelos, la duración de la batería es baja.

Las aplicaciones no se pueden descargar

Los resultados dados por los sensores no siempre son precisos

Criterios de compra

Estamos casi al final de nuestra guía. A estas alturas ya sabes cuáles son los smartwatch Xiaomi más interesantes del mercado y sobre todo sabes qué funciones te ofrecen y qué características tienen. Sin embargo, antes de despedirnos, todavía tenemos que darte los consejos finales sobre los criterios de compra que debes considerar antes de tomar la decisión final de compra. Son estos:

Uso que harás del reloj inteligente

Numero de funciones

Diseño

Autonomía

Uso que harás del reloj inteligente

Este primer criterio es fundamental. Debes analizar objetivamente el uso que harás del smartwatch antes de comprarlo. Es casi inútil comprar el modelo con más funciones si lo vas a usar exclusivamente para ver la hora y monitorizar los latidos del corazón.

Como has visto, los diferentes relojes inteligentes de Xiaomi pueden parecer similares en funcionamiento, pero en cambio son diferentes, por los materiales, por las características y obviamente también por el precio. Así que piensa en el uso que le darás y elige el producto que más se acerque a tus necesidades reales.

Número de funciones

Con la cantidad de funciones no nos referimos solo a la posibilidad de monitorizar diferentes deportes, sino también a la posibilidad de monitorizar el sueño, recibir notificaciones del móvil, poder atender llamadas, etc … También cabe destacar el GPS, el reproductor de música, el medidor de distancia y mucho más.

El número de funciones de los relojes inteligentes del fabricante chino varía según el modelo. Amazfit Bip incluye lo que podemos considerar las funciones básicas. Los relojes inteligentes de gama alta ofrecen más información y posibilidades, algo que no deberás de pasar por alto.

Diseño

Los diseños de los smartwatch Xiaomi son bastante diferentes entre sí. Algunos son algo más informales y otros se asemejan a un reloj convencional. También has de tener en cuenta la forma del dial, la resolución de la pantalla, los materiales y la correa.

Autonomía

La duración de la batería de los diferentes modelos de smartwatch es orientativa, pues obviamente depende del uso que hagas del dispositivo. Para darte una idea, el uso intensivo del GPS limitará severamente su duración. Por sus diferentes características, las gamas superiores también tienen menor autonomía.

Conclusiones

Como habrás visto al leer nuestra guía, los relojes inteligentes de Xiaomi tienen un potencial considerable. Tienen diferentes prestaciones y características, debido a la diferente calidad de los materiales, su número de funciones, su conectividad y su autonomía. Todos tienen una excelente relación calidad-precio, aunque no todos son adecuados para todo el mundo.

Analiza muy bien los criterios de compra, ten siempre presente para qué necesitas el smartwatch y en qué medida querrás usarlo. Si eres exigente, opta por los rangos medio y alto. Si estás satisfecho con las funciones básicas, el modelo más simple podría ser suficiente. Ahora es tu momento, tú decides qué modelo es mejor para ti y tu rutina diaria.

Esperamos haberte ayudado. Si te gustó nuestra guía, puedes compartirla en las redes sociales, también podría ser útil para otras personas. También puede hacernos saber lo que piensa de los relojes inteligentes Xiaomi o, si tiene alguna duda, puede hacernos una pregunta y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. ¡Te estamos esperando!