Samsung Galaxy Buds Pro: unos inalámbricos que te darán completa satisfacción … en Android

Samsung nos ofrece con los Galaxy Buds Pro unos auriculares inalámbricos que son cómodos de usar y ofrecen un sonido de buena calidad. La reducción de ruido es efectiva pero las funciones avanzadas están demasiado relacionadas con la aplicación, inaccesibles para iPhone.

Al lanzar su línea de teléfonos inteligentes Galaxy S21, Samsung también anunció nuevos auriculares inalámbricos los Samsung Galaxy Buds Pro . Equipados con reducción activa de ruido, los Galaxy Buds Pro tienen como objetivo competir con los AirPods Pro de Apple, de ahí la mención Pro en su nombre, y ser parte de un verdadero ecosistema de Samsung. ¿Promesa cumplida? ¡Abran paso a la prueba!

Comencemos con las cosas que molestan. No todos los teléfonos inteligentes se beneficiarán de las mismas funciones con los Galaxy Buds Pro. Samsung está haciendo lo mismo que Apple, que favorece a iOS para sus AirPods Pro. Los nuevos auriculares solo están en pleno funcionamiento si tienes un teléfono inteligente Galaxy S21 u otro modelo de marca equipado con la interfaz One UI 3.1 (o superior). Para otros teléfonos inteligentes Android, es esencial instalar la aplicación Samsung Galaxy Wearable. Desafortunadamente, esta aplicación no está disponible en iOS y la aplicación iOS Buds, que es compatible con Galaxy Buds + y Buds Live , no es compatible con Buds Pro.

En resumen, puedes conectar los Buds Pro a tu iPhone como cualquier otro auricular Bluetooth, pero no tendrás todas las funciones que ofrece Samsung, especialmente la actualización del firmware, lo cual es lamentable.

Una aplicación para instalar … luego otra

Para crear el ecosistema definitivo, el fabricante coreano está tratando de simplificar la experiencia del usuario tanto como sea posible para las personas con múltiples dispositivos con el sello de Galaxy. Por ejemplo, cuando abres una caja de auriculares Samsung junto a un dispositivo de la marca, aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla y te permite emparejarlos rápidamente, sin tener que pasar por la configuración de Bluetooth.

Esta interfaz nos recuerda mucho a la de Apple. Por lo tanto, realizamos la prueba en un Galaxy S21, que reconoció inmediatamente los auriculares, pero también en otro teléfono inteligente Android, en el que instalamos la aplicación Galaxy Wearable. Inicialmente está destinada a los smartwatch de Samsung, pero también acepta auriculares. Los Galaxy Buds Pro están bien detectados, pero has de otorgar muchos permisos (ubicación, contactos, teléfono, almacenamiento, instalación de aplicaciones, notificaciones) e instalar un componente de software adicional: el complemento Galaxy Buds Pro. Después de todas estas operaciones, los auriculares están accesibles en la aplicación y podemos actualizar su firmware . Según Samsung, el nuevo firmware mejora la reducción de ruido entre otras cosas.

Para el diseño, Samsung no toma el concepto en forma de judía de los Buds Live, sino que se inspira en las formas redondas y sin tallo de los Buds +. Los Buds Pro son cómodos de usar al elegir la boquilla correcta (se proporcionan tres tamaños) y no sobresalen demasiado de las orejas.

Hicimos una pequeña prueba de headbanging en Highway To Hell, AC / DC y descubrimos que los auriculares se sujetan firmemente en su lugar. Buen punto, tienen certificación IPX7 y, por lo tanto, se pueden usar en la ducha. Sin embargo, Samsung no los recomienda para nadar. El fabricante también ha trabajado en el estuche de carga para hacerlo más compacto. No tuvimos ningún problema en meterlo en el bolsillo del pantalón, pero sacar los auriculares no es fácil, porque ya no sabemos dónde poner los dedos para cogerlos, lo que a veces obliga a girarlos para colocar correctamente las tapas de los extremos. Por el lado de la autonomía, nuestras medidas revelan una puntuación media de 4 h 57 min, que alcanza las 7 h 34 min sin la reducción activa de ruidos.

En comparación, los Buds + tienen más resistencia con una duración de batería de más de 12 horas. Los Buds Live alcanzan por su parte las 6 h 32 min.

En términos de calidad de sonido, Samsung ha logrado resultados inconsistentes con sus modelos anteriores. Afortunadamente, los Galaxy son una agradable sorpresa con un sonido equilibrado y agradable para el oído. El escenario sonoro está bien reproducido y los instrumentos no se solapan. Una pequeña pena es que, a pesar de la presencia de dos transductores (uno para los graves y otro para los agudos), a los Galaxy Buds Pro les faltan un poco de graves, como confirma la respuesta en frecuencia.

Afortunadamente, es posible corregir este problema utilizando el ecualizador en la aplicación Samsung Wearable. El modo dinámico agrega aún más fuerza al sonido y es nuestro favorito. Por otro lado, lamentamos la ausencia de un modo personalizado.

Ahora pasemos a la reducción de ruido, que es una buena sorpresa, con una eficiencia digna de la de los AirPods Pro de Apple. Galaxy Buds Pro limpia las bajas frecuencias y elimina los sonidos más perturbadores. Algunos sonidos agudos logran permanecer, por ejemplo, silbidos, pero no nos parece importante y la música los cubre fácilmente.

Una función innovadora, pero que tiene sus límites

Dejando el dedo presionado sobre la superficie táctil de uno de los auriculares, se puede activar el modo para escuchar el entorno (reducción de ruido desactivada y música baja). Pero Samsung tiene una función innovadora que activa automáticamente este modo en cuanto empiezas a hablar. Para ello, los auriculares detectan no sólo tu voz, sino también los movimientos de tu mandíbula.

En el uso, el sistema reacciona en pocos segundos cuando empiezas a hablar, lo que puede ser problemático si estás acostumbrado a cantar. El otro problema es que Samsung ha previsto que la función se detenga después de un cierto período de inactividad vocal por tu parte. Así, si la persona con la que hablas te da un discurso largo, la reducción de ruido se activa de nuevo.

Por supuesto, el retraso es ajustable en la aplicación, pero está limitado a un máximo de 15 segundos. Es una pena que Samsung no haya proporcionado un retardo más largo, o incluso una desactivación de la reanudación sabiendo que se puede terminar pulsando en uno de los auriculares. Ten en cuenta que la función de detección de voz se activa y desactiva sólo en la app.

Además de la función de detección de voz, la aplicación te permite personalizar los controles táctiles de los auriculares. Pero es una pena que esta personalización se limite a la pulsación prolongada. Así, si asignamos la pulsación larga al ajuste de volumen, perdemos la alternancia entre la reducción de ruido y la escucha de los sonidos del entorno. La pulsación larga también se puede utilizar para invocar al asistente, pero Samsung se arriesga y reserva esta función para su asistente Bixby. Las zonas táctiles responden bastante bien, pero a menudo hemos activado un comando por error al intentar reposicionar un auricular en el oído.

Y si has perdido los auriculares en casa, la aplicación Samsung te permite hacer que suenen para recuperarlos más fácilmente. Los Buds Pro también son compatibles con el nuevo servicio SmartThings Find de Samsung y se comportan como una baliza Bluetooth que se puede encontrar en un mapa.

Finalmente, algunas funciones solo son accesibles para dispositivos móviles con One UI 3.1, de Samsung, por ejemplo, en teléfonos inteligentes Galaxy S21 y tabletas Galaxy Tab S7. El cambio automático reenvía el audio a medida que cambia entre dispositivos Galaxy. Por ejemplo, si su teléfono inteligente suena mientras mira una película en la tablet, los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono inteligente durante el tiempo de la llamada.

Un sistema de audio de 360 ​​grados poco convincente

La otra característica reservada para los dispositivos One UI 3.1 es el audio de 360 ​​grados, que es equivalente al audio espacial de Apple. En teoría, permite reproducir una “experiencia cinematográfica” cuando miras una película. Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que no caigas en las trampas de marketing de Samsung. Cuando ves una película compatible con AirPods Pro, realmente se siente como si el sonido llegara en todas direcciones, como en el cine (si mueves la cabeza, los auriculares lo detectan y te hacen sentir como si fuera el resto fijo). Cuando haces lo mismo con Galaxy Buds Pro, la experiencia realmente no es la misma.

Compatible con todas las aplicaciones de video (lo que es una prueba de que la experiencia no está optimizada), Samsung Audio 360 es una simulación de sonido estéreo. Mueves la cabeza hacia la izquierda, y tendrás la impresión de que el sonido derecho proviene de la parte posterior de tu cabeza y el altavoz izquierdo está frente a ti. La experiencia termina ahí, Samsung no replica en absoluto un equivalente a Dolby 5.1 o Atmos. Apple lo está haciendo mucho mejor en este aspecto.